РИАМО - 23 дек. Дорожные и коммунальные службы подмосковного Реутова продолжают работу в усиленном режиме, на дорогах и во дворах города работает 68 единиц техники и 321 человек, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Зима в этом году выдалась снежная, толщина снега превысила норму на 10 см, и это не предел, впереди новые снегопады. Борьба со снегом не прекращается ни на минуту. С улиц и дворов вывезли более 4 тыс. кубометров снега», - сказал Станислав Каторов.

В приоритетном порядке расчищаются дороги и тротуары с наибольшей интенсивностью движения. По прогнозу синоптиков, обильный снегопад возобновится к 25 декабря.

«Хочу попросить наших жителей соблюдать правила парковки и в снегопады пользоваться общественным транспортом, а если все-таки вы за рулем автомобиля - будьте внимательны и аккуратны», - заключил глава городского округа.