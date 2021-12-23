РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 дек. Пробка протяженностью почти 5 км образовалась в четверг вечером на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По состоянию на 17:30 движение затруднено в сторону области от Никольско-Архангельского проезда до Кучинского тоннеля, а также в сторону Москвы от станции Кучино до поворота на улицу Поповку.

Затор также образовался на Щелковском шоссе от 25 км до Покровского проезда, на Разинском шоссе от улицы Разина до Санаторной улицы в микрорайоне Салтыковка, на Леоновском шоссе от поворота на улицу Ореховую до станции Кучино, на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.

Постоять придется и на улицах Советской, Крупской, Звездной, проспекте Ленина, Полевом проезде, Баландина, 12-Линии в Балашихе, а также Центральной, Пролетарской, Пионерской в микрорайоне Железнодорожный.