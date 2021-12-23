РИАМО - 23 дек. Мировой судья Таганского района признал американскую компанию Twitter виновной в совершении административного правонарушения, сообщает пресс-служба суда.

Руководство соцсети нарушило порядок ограничения доступа к определенной информации в соответствии с частью. 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Соцсеть не удалила запрещенный в России контент.

Суд признал организацию виновной и назначил административный штраф в размере 3 млн рублей.

Ранее компании Facebook и Twitter оштрафовали за аналогичное правонарушение на 21 млн рублей и 5 млн рублей соответственно.