РИАМО - 23 дек. Часть средств, которые будут выручены на ярмарке «Сырная гонка», пойдет на адресную помощь детям, которым требуется дорогостоящее лечение, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сырная гонка» проводится в Подмосковье с 2019 года. Участниками ярмарки в 2021 году стали фермеры из 15 регионов России. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, из 25 торговых мест, представленных на ярмарке, 11 занимают производители из Московской области. Часть прибыли от «Сырной гонки» будет направлена на поддержку тяжело больных детей.

«Мало того, учредители и организаторы «Сырной гонки» занимаются благотворительностью. Часть средств, полученных от «Сырной гонки», направляются детям, которые серьезно болеют и которым требуется помощь», – отметил Воскресенский.

Гости ярмарки могут не только попробовать и приобрести сыры, колбасу, мед, чай и другую продукцию участников, но и поговорить с каждым из производителей. Как отметил Воскресенский, Подмосковье обладает подходящими условиями для ведения такого бизнеса.

«Люди с блеском в глазах. Люди, с любовью делающие свою продукцию. Я уверен, что именно когда делаешь что-то с любовью, это добавляет особую изюминку и сыру, и колбасе, и меду, и чая. Здесь широкий спектр представленных продуктов», – добавил Воскресенский.