РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 дек. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 83 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 32 994 случая Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

959 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 630 472 случая инфицирования. Скончался 11 701 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 573 555 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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