РИАМО - 23 дек. Пробки в 9 баллов из 10 возможных образовались на дорогах столицы в четверг вечером. Ситуация нормализуется только к 21 часу, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Самая сложная ситуация наблюдается в центре города. Бордовым цветом обозначено движение транспорта около станций метро «Октябрьская», «Парк культуры», «Арбатская», «Китай город» и «Цветной бульвар».

Также заторы отмечаются на всем протяжении Третьего транспортного кольца и МКАД.

К 19 часам плотность движения в мегаполисе составит 10 баллов, к 20 часам – 8 баллов, к 21 часу - 6 баллов.