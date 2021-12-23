РИАМО - 23 дек. В торгово-развлекательном комплексе Vegas 24 декабря пройдет финал традиционного конкурса профессионального мастерства работников подмосковных ЗАГС, сообщает пресс-служба ГУ ЗАГС Московской области.

Конкурс проводится под девизом «ЗАГС – территория комфорта и лаборатория лидерства». В нем принимают участие руководители всех ЗАГСов в регионе. Для участников конкурса это возможность проявить себя, рассказать о своих успехах.

По итогам первого тура конкурса каждый участник подремонтировал успехи в тестировании на знание нормативных документов, в диктанте, в регистрации брака в торжественной обстановке.

В финальном туре участники решают неординарные ситуации и защищают презентации «ЗАГС как центр притяжений». В рамках финала, который состоится 24 декабря, будут награждены лучшие участники конкурса.

В ходе финала выступит участник шоу «Голос 5» Михаил Житов.