РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. В городском округе Мытищи учащиеся школы №8, представители администрации муниципалитета, Общественной палаты и контрольного управления сдали батарейки на переработку на площадке «Мегабак», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В четверг в Мытищах установили первый в Московской области бесплатный контейнер для сбора батареек на площадке «Мегабак».

«Сегодня замечательное событие - у нас появился контейнер от Челябинского завода и мы точно знаем что наши батарейки не попадут в землю, не будут отравлять природу, а пойдут на переработку. Это очень радует», - сказал исполняющий обязанности заместителя главы администрации Мытищ Сергей Покатило.

Ученик 11 класса школы №8 Кирилл Фетисов напомнил, что батарейки и аккумуляторы нужно правильно утилизировать, чтобы сберечь природу.

«Мы принимаем участие в акции по сбору не только батареек, но и макулатуры, пластиковых крышек. В акции по сбору участвуют ученики, учителя и сотрудники школы, поэтому процесс сбора батареек не занимает много времени, мы справились за одну неделю», - добавил Фетисов.

Адрес площадки: Мытищи, ул. Коминтерна, 25.

В контейнер принимаются батарейки, аккумуляторы от портативной техники, мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, power bank, электронные сигареты, аккумуляторы к автомобилям, ИБП (бесперебойники).

Не принимаются лампочки и градусники. А батарейки и аккумуляторы с признаками течи, деформации и вздутия можно сдавать только в герметичной упаковке.