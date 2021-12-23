РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 дек. Планы на будущий год по развитию и созданию новых промышленных площадок обсудили на итоговом заседании правления союза промышленников и предпринимателей в Балашихе, в 2022 году планируют начать строительство 2 индустриальных парков «Пуршево-2» и «Соболиха». Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В заседании приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, представители администрации, председатель правления, генеральный директор ОАО «НИИИ» Игорь Смирнов, а также члены правления - директора промышленных предприятий округа.

«Сегодня мы подводим итоги за 2021 год. Мы занимаем 14 место в рейтинге - это хороший результат. В сентябре мы открыли 3 школы, строим еще 5, планируем их открыть в следующем году, также строится 7 новых детских садов, 3 котельных. В 2021 году у нас вырос бюджет, более чем на 1 млрд (рублей - ред.), было создано 2485 рабочих мест, заработная плата возросла», - сказал Юров.

В индустриальном парке «Пуршево-2» площадью 25 га будет 1 тыс. рабочих мест, в «Соболихе» площадью 18 га -500 рабочих мест. Продолжится ревитализация хлопкопрядильной фабрики.

По словам замглавы администрации округа Анны Божухиной, на фабрике в 2022 году завершат реконструкцию 11 и 12 корпусов.

«Сюда войдут новые арендаторы. Сегодня здесь базируются 55 производств, 40 арендаторов социальной сферы. Фабрика продолжает развиваться и пользуется спросом у предпринимателей», - подчеркнула Божухина.

В рамках встречи Юров наградил членов правления Союза промышленников и предпринимателей городского округа почетными грамотами. Также был представлен новый состав правления, который будет действовать в ближайшие 3 года.

Союз промышленников и предпринимателей городского округа Балашиха – объединение, которое является социально-ориентированной некоммерческой корпоративной организацией, основанной на добровольном членстве директоров предприятий округа. На сегодняшний день объединение включает 55 членов крупного, среднего и малого бизнеса, корпораций, ассоциаций и банков. С 2019 года председателем является Игорь Смирнов.