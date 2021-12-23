РИАМО(БАЛАШИХА) - 23 дек. Спасатели ногинского «Мособлпожспаса» продолжают контролировать обстановку на водоемах Балашихи. Они напоминают жителям округа о том, что даже окрепший лед может нести в себе опасность, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается операция «Тонкий лед». Из-за пришедших в центральный регион морозов лед на них немного окреп, но чтобы стать безопасным для человека, требуется не один день. К тому же существует много факторов, влияющих на его прочность.

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, подразделениями ведомства проведен замер толщины льда на акваториях 52 водоемов. Толщина льда на них варьируется от полного отсутствия до 25 см. В патрулировании водных объектов были задействованы 168 человек.

«По-прежнему представляют опасность 12 водоемов. Лед на них не способен выдержать вес взрослого человека. Актуальная информация доведена до единых дежурных диспетчерских служб городских округов с целью дальнейшего информирования населения», - сказал Пестов.

Он добавил, что даже окрепший от низких температур лед может нести в себе опасность, ведь толщина льда на одном водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков.

«Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины льда, которые покрыты слоем снега. Этот лед проламывается, если наступить на него, и человек неожиданно может оказаться в холодной воде. Об этом всегда важно помнить», - заключил Пестов.