РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Свыше 2,3 тыс. детей из социально незащищенных и многодетных семей в Люберцах смогут поучаствовать в новогодних программах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во Дворце культуры в Люберцах состоялся новогодний праздник.

«Самая добрая и самая долгожданная Новогодняя елка прошла сегодня в ДК городского округа Люберцы. На праздник пришли малыши из социально незащищенных и многодетных семей. Порядка 800 ребят посмотрели театрализованное представление, приняли участие в новогодней интермедии, сфотографировались с героями любимых сказок, получили сладкие подарки», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что подобные представления смогут посмотреть почти 2370 ребят из льготных категорий семей.