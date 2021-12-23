РИАМО - 23 дек. В Ленинском городском округе открылся второй корпус детского сада №19 «Яблонька» в жилом комплексе «Зеленые аллеи». Порядка 200 видновских семей в ближайшие дни получат долгожданные «путевки» в новое дошкольное учреждение, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Начать посещать новый детский сад дети смогут после новогодних праздников, отметил глава муниципалитета Алексей Спасский.

В двухэтажном здании на площади свыше 3 тыс. кв. м будут функционировать 8 групп, в том числе группа раннего развития и две логопедические. В детском саду есть спортивный и музыкальный залы, пищеблок, кабинеты медработника и психолога. Штат сотрудников уже укомплектован: с детьми будут работать порядка 40 специалистов.

На сегодняшний день в Ленинском округе ведется строительство еще пяти детских садов и трех школ, а в планах на ближайшие три года – еще свыше десяти новых учреждений образования, в том числе три школы по президентскому нацпроекту.