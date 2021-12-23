РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 28 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 30 372 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

959 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 630 472 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 11 701 человек. Выздоровели и выписались 573 555 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.