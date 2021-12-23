РИАМО - 23 дек. Ежедневно новым участком Большого кольца метро от станции «Мневники» до «Каховской» пользуются более 170 тыс. москвичей. После запуска всей линии улучшение транспортной доступности почувствует практически каждый горожанин, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В декабре этого года в столице одновременно запустили 10 станций Большого кольца. Пассажиры уже могут воспользоваться станциями «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Этот единовременный запуск стал самым масштабным за всю историю столичного метрополитена.

«Сегодня уже свыше 170 тыс. пассажиров пользуются новым участком ежедневно, всего он улучшил транспортную доступность для 1,4 млн горожан. Причем не только тех, кто ездил и начал ездить на метро. Запуск БКЛ кардинально меняет движение всего общественного транспорта в городе», – сказал Бочкарев в интервью «Российской газете».

Он добавил, что рядом с недавно введенными станциями появятся и новые маршруты наземного транспорта.

«А когда БКЛ запустим полностью, улучшение транспортной доступности в Москве почувствует практически каждый житель города», – добавил заместитель мэра.

На сегодняшний день создание Большой кольцевой линии метро — ключевой проект развития столичной подземки. Его длина превысит 70 километров, на нем будет насчитываться 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров.