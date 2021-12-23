РИАМО - 23 дек. Таганский районный суд Москвы избрал в отношении одного из напавших на фигуриста Дмитрия Соловьева меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в четверг будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения для обоих подозреваемых.

Инцидент произошел рано утром 21 декабря в Москве. Два 18-летних молодых человека напали на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева и избили его. Спортсмен был госпитализирован.

Сообщалось, что конфликт произошел из-за того, что Соловьев защищал девушек.