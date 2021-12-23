РИАМО - 23 дек. В столице объявили первых обладателей почетного статуса «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат». 20 медработников успешно прошли все этапы добровольных оценочных процедур и получили свидетельства и почетные знаки, сообщает столичный оперштаб.

«Сегодня мы присвоили звания «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат» первым 20 специалистам. Это звание, которое подтверждает высокий профессиональный уровень, обладание очень хорошим базовым объемом знаний и необходимыми навыками», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что специалисты, получившие почетный статус, будут получать ежемесячную выплату в размере 7,5 тыс. рублей в течение пяти лет.

«Мне повезло, быть первым, кто получил статус «Московский медицинский брат». Безусловно, он повышает престиж и моей профессии, и всего лечебного учреждения. Однако иметь такой статус не только приятно, почетно, но и очень ответственно», - рассказал один из специалистов, получивших статус, старший медбрат Городской клинической больницы им. В.В. Виноградова Александр Голубев.

Набор кандидатов на соискание почетного статуса «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат» стартовал 20 августа 2021 года. Ранее этот статус по аналогии со статусом «Московский врач» учредил мэр Москвы Сергей Собянин.

Оценочные испытания за присвоение статуса включали в себя проверку теоретических знаний, демонстрацию практических навыков на симуляционном оборудовании, а также решение ситуационных задач и предоставление портфолио.

«Базового уровня подготовки было недостаточно. Нужно больше знать, больше уметь. Необходимо быстро ориентироваться в калейдоскопе различных ситуаций и решать несколько задач одновременно», - рассказала об испытании одна из успешных кандидаток, медсестра Диагностического клинического центра № 1 Татьяна Козлова.

Сдать экзамен и получить почетный статус могут не только столичные специалисты, но и медработники региональных медучреждений, при этом медицинская организация может быть как государственной, так и частной. Вне зависимости от места работы претендента прохождение оценочных процедур является бесплатным.