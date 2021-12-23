РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 дек. В В Королеве состоялась отчетно-выборная конференция городского отделения организации «Дети войны», сообщает пресс-служба городского отделения.

В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Татьяна Ордынская, замглавы администрации Виктория Королева, депутат городского совета депутатов Михаил Гацко, руководитель городского управления соцзащиты Марина Масина, председатель совета ветеранов города Владимир Ковтуненко.

С докладом о проделанной работе организации за отчетный период выступила председатель отделения «Дети войны» Людмила Лебедева.

Активисты отделения организовали отправку ветеранов на стационарное медицинское обследование и лечение в клиническую больницу им. М. П. Кончаловского в Зеленограде. В этом году обследование и лечение здесь прошли уже более 400 ветеранов. Ветераны могут получить бесплатную правовую помощь в студенческой юридической клинике.

Также активисты отделения принимают участие в городских и государственных праздниках, помогают нуждающимся, детям-инвалидам, в период пандемии доставляют адресную помощь.

При участии Королевского отделения «Детей войны» в школе №7 в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне создается «Уголок боевой и трудовой славы». Активисты собрали и передали в дар ряд уникальных экспонатов фронтового времени. В числе экспонатов, переданных школе: фронтовая фляга, котелок, армейский кирзовый планшет и кобура. Особое почетное место занимает точная копия красного Знамени Победы, которое наши солдаты водрузили над Рейхстагом. Также в дар переданы книги о великой войне с автографами авторов, в числе которых королевцы-фронтовики, и фильмотека о грозных фронтовых годах.

Члены отделения принимают активное участие в мероприятиях, председатель городского отделения Людмила Лебедева борется за принятие законопроекта «О детях войны».

На конференции был избран новый состав правления Королевского отделения «Детей войны», председателем организации единогласно избрана Людмила Лебедева. Делегатам вручили подарки и открытки, сделанные детьми.