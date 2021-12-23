РИАМО - 23 дек. Заторы в 8 баллов из 10 возможных зафиксированы на дорогах Москвы в четверг, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Наибольшие затруднения в движении традиционно наблюдаются на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, а также на юге, юго-востоке, западе и северо-западе Московской кольцевой автодороги.

Значительно затруднено движение машин в центре города. С трудом движется поток на Тверской улице, Новом Арбате, Рогожском Валу, Пресненском Валу, шоссе Энтузиастов, Зубовской улице, Ломоносовском проспекте, Ленинском проспекте и проспекте Вернадского.

К 20 часам загруженность улиц и трасс в столице снизится до 7 баллов, к 21 часам – до 5 баллов.

Количество машин в мегаполисе в преддверии новогодних праздников продолжает расти. Из области в декабре приезжает в среднем на 20 тыс. больше автомобилей, чем в ноябре.