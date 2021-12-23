РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В текущем году в Подольске организовано 14 социальных елок для 1 790 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с инвалидностью, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятия проводятся в молодежных учреждениях - молодежном центре «Максимум» и Дворце молодежи, в учреждениях культуры - ДК «Октябрь», КПЦ «Дубровицы», ДК им. Карла Маркса, ДК им. 1 Мая, ДК «Машиностроитель».

Также организованы 3 поездки на автобусах для 410 детей на областные представления в «Крокус Экспо», на стадионе «Динамо» и во Дворце спорта «Мегаспорт».

Каждый ребенок на всех мероприятиях получит сладкий подарок от Деда Мороза.