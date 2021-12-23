РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. В городском округе Мытищи в четверг прошло заседание Союза промышленников и предпринимателей муниципалитета, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Темой встречи стало 25-летие со дня создания союза, а также обеспеченность кадрами промышленных предприятий горокруга. Мероприятие прошло на территории «ОКБ КП».

«Мы бы хотели сделать все необходимое, чтобы промышленное производство и предприятия получали новый импульс развития. И новые предприятия образовывались на территории городского округа с современными технологиями. Наша страна и округ заслуживают, чтобы на нашей территории росли производственные мощности, рабочие места и подоходные налоги в бюджет», - сказал председатель правления Союза промышленников и предпринимателей округа Юрий Казанов.

На мероприятии подвели итоги работы союза, поговорили о кадровом потенциале промышленных предприятий Мытищ, обсудили взаимодействие с Московским областным союзом промышленников и предпринимателей.

Также состоялось награждение руководителей предприятий и предпринимателей, входящих в состав окружного союза.