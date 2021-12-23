РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 дек. Благодарность президента Российской Федерации торжественно вручили коллективу авиационной корпорации «Рубин» подмосковной Балашихи в честь 75-летия предприятия, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Почетными гостями торжественной церемонии стали первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов, начальник отдела департамента министерства обороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Эдуард Кавун и глава Балашихи Сергей Юров. Ельчанинов вручил высокую награду гендиректору предприятия Игорю Ряпину.

«75 лет – это весомая дата для любого предприятия, тем более, работающего в авиационной отрасли. За эти годы приложили руку к созданию и поддержанию в исправности огромного количества летательных аппаратов. Отмечу, что предприятие активно работает, в том числе и с федеральными органами исполнительной власти, которые имеют на своем вооружении авиационную технику», – сказал Ельчанинов.

Он поблагодарил сотрудников предприятия за труд и особо подчеркнул, что они не останавливаются на достигнутом, расширяют номенклатуру продукции, а в части диверсификации перевыполняют указ президента РФ.

4 сотрудника авиакорпорации получили на празднике государственные награды. Почетные грамоты совета депутатов Балашихи вручили 10 работникам предприятия. Почетной грамоты главы Балашихи удостоились 12 человек.

«Традиционно мы собираемся в этом зале в преддверии Нового года. Сегодня хочется поздравить весь коллектив нашего градообразующего предприятия «Рубин» с 75-летием. Предприятие стабильно работает несмотря ни на что, есть уже планы на ближайшие пару лет. Благодарю вас за работу, которую вы делаете», – отметил Юров.

Авиационная корпорация «Рубин» основана в 1946 году. Она специализируется в области проектирования, производства, испытания и ремонта агрегатов гидравлических систем и взлетно-посадочных устройств самолетов, вертолетов, других видов летательных аппаратов, является единственным в мире разработчиком новых тормозных систем.

Предприятие уделяет большое внимание приему новых специалистов, обучению на производстве молодых рабочих. Авиакорпорация заключила с Балашихинским техникумом договор о подготовке токарей, операторов станков с программным управлением и техников-технологов. Ведется обучение специалистов в вузах за счет предприятия с выплатой им стипендии.