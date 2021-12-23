РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 дек. В строящейся поликлинике в микрорайоне Южный Домодедова приступили к фасадным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Новую детско-взрослую поликлинику на 400 посещений в смену в микрорайоне Южный введут в эксплуатацию в 2022 году.

«Рабочие уже завершили возведение конструктива здания и приступили к фасадным работам. В ближайшее время в здании начнутся отделочные работы», - сообщил руководитель ведомства Владимир Локтев.

Строительство проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранения» и региональной программы «Модернизации первичного звена».

Медучреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Общая площадь здания составит 9,7 тыс. кв. м. В поликлинике для детей предусмотрены: отделение медицинской профилактики, педиатрическое отделение, отделение функциональной диагностики, хирургические кабинеты, дневной стационар на 6 мест.

Во взрослой поликлинике разместятся: отделение врачей общей практики, блок врачей-специалистов, отделение профилактики и функциональной диагностики, дневной стационар.

Поликлинику оснастят необходимым медицинским оборудованием.