РИАМО - 23 дек. Рабочие завершили реконструкцию станции Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги. На открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Во время мероприятия Собянин и Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в следующем году. В рамках этого документа планируют открыть 10 новых или реконструированных станций МЦД.

«Проект создания наземного метро МЦД востребован пассажирами и продолжает активно развиваться. В 2021 году мы открыли 8 новых и реконструированных станций, включая первый за последние 100 лет вокзал «Восточный» для поездов дальнего следования. Но еще важнее незаметное для большинства москвичей строительство соединительных линий и дополнительных путей на будущих диаметрах МЦД-3 и МЦД-4. В уходящем году проведен колоссальный объем работы», – сказал столичный градоначальник.

Реконструированная станция находится между районами столицы Очаково-Матвеевское и Раменки, между станциями Аминьевская и Поклонная Киевского направления МЖД (перспективный МЦД-4).

Два года назад на этом месте располагалась обычная остановка, на которой останавливались электрички. Работы по реконструкции начались в конце 2019 года. Теперь на этом месте находится современный городской вокзал. Его площадь – 5,9 тыс. «квадратов». Платформы защищены навесами, чтобы пассажиры не мочили ноги от снега и дождя. Также вокзал оснащен тепловыми завесами и инфракрасными обогревателями.

Сейчас пассажиропоток на этой станции составляет 2,1 тыс., но со временем он увеличится до 5,2 тыс. человек.