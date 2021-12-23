РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в садовом доме в СНТ «Коммунальник» подмосковного Подольска, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В четверг в 00:10 поступило сообщение о пожаре в садовом доме СНТ «Коммунальник». Из-за рельефа проезд к очагу пожарным машинам был сильно затруднен. К прибытию первых расчетов происходило открытое горение двухэтажного дома по всей площади. Создавалась угроза рядом стоящему деревянно-щитовому садовому дому на расстоянии 5 м.

Огнеборцы локализовали пожар в 1:10, ликвидировали открытое горение в 3:30, устранили последствия пожара в 6:10. В результате пожара садовый дом обгорел по всей площади на 100 кв. м. В пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 5 единиц техники, 18 человек личного состава.