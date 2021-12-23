РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. Школьники городского округа Мытищи посетили новогоднюю елку в МДК «Яуза», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В четверг во Дворце культуры «Яуза» состоялась новогодняя елка для детей с достижениями.

«Сегодня по-настоящему хороший день, у нас самый красивый городской округ. У ребятишек есть большие желания и хочется, чтобы они обязательно воплотились в жизнь. Желаю от всей души здоровья и удачи», - сказал депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

В адрес ребят прозвучало видеопоздравление от главы горокруга Виктора Азарова.

«Дорогие ребята, в этом году вы хорошо учились, занимались спортом, творчеством. Впереди вас ждут зимние каникулы, приглашаем вас с родителями посетить наши парки и театры», - сказал Азаров.

Дети посмотрели интерактивное новогодний спектакль «Похищение принцессы Фефелы III».