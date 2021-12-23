РИАМО - 23 дек. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский в четверг открыл новогоднюю сельскохозяйственную ярмарку «Сырная гонка» в городском округе Красногорск, передает корреспондент РИАМО.

«Традиционная новогодняя ярмарка «Сырная гонка» будет проходить с 23 по 30 декабря. Она будет уже пятой по счету. В мероприятии участвуют более 25 сельскохозяйственных товаропроизводителей из 15 регионов России. Московскую область представляют 11 лучших фермеров», - сообщил Сергей Воскресенский.

Ярмарка организована при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и администрации городского округа Красногорск.

«Впервые на территории Московской области в формате ярмарки «Сырная гонка» будет реализован проект по продаже продукции <...> в онлайн-режиме. Это значит, что продукцию ярмарки можно не только приобрести, посетив мероприятие, но также сделать заказ с доставкой на дом», - отметил министр.

Для этого нужно будет отсканировать штрих-код ярмарки и сделать заказ.

Сергей Воскресенский напомнил, что в рамках прошлой ярмарки фермерам удалось установить мировой рекорд по варению и плетению самой длинной сырной косы, а также поучаствовать в сборе средств для детей с ограниченными возможностями.

По словам министра, организаторы в этом году также подготовили для жителей и гостей Подмосковья много интересных сюрпризов.

Основная спортивно-развлекательная и музыкальная программа пройдет рядом с ярмаркой сельхозпродуктов на льду, каток залили в Павшинской пойме.

На площади будут установлены 3 фудтрака с разнообразными кухнями и вкусами. Каждый найдет для себя что-то особенное.