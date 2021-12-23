РИАМО - 23 дек. Индексация пенсий российских граждан будет проведена с учетом растущей инфляции, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

В ходе встречи главы государства с журналистами Путину задали вопрос, будут ли изменены планы по индексации пенсий в соответствии с растущими инфляцией и ценами на товары. Президент подтвердил, что пенсии проиндексируют.

«Мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», – подчеркнул Путин.

Президент добавил, что пенсии сотрудников силовых ведомств и военнослужащих тоже будут проиндексированы соответствующим образом.

Ежегодная пресс‑конференция президента РФ Владимира Путина. Онлайн-репортаж

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