РИАМО - 23 дек. Вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго заявил, что дизайнера Артемия Лебедева могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности за его нецензурный пост о святых мощах, сообщает Газета.ru.

Адвокат разъяснил, что административная ответственность наступит по ст. 5.26 КоАП РФ, если Лебедева признают нарушителем закона о свободе совести и будет установлен факт оскорбления чувств верующих. Тогда дизайнера будет ждать штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей, или до 120 часов обязательных работ.

Также Лебедева могут привлечь к уголовной ответственности, если будет доказана его вина по ст. 148 ч. 1 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Санкция данной статьи предусматривает штраф до 300 тыс. руб., либо до 240 часов обязательных работ, либо принудительные работы сроком до 1 года, либо такой же срок тюремного заключения.

Чтобы определить состав преступления, надо провести все необходимые экспертизы, подчеркнул Корчаго.

Ранее дизайнер в нецензурных выражениях отозвался в Telegram о святых, в том числе упомянув Сергия Радонежского. После этого Лебедева пригласили на беседу в СК РФ.