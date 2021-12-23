РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года общественный транспорт в городском округе Люберцы будет работать по графику воскресенья, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В новогодние каникулы общественный транспорт городского округа Люберцы будет работать по расписанию воскресенья», - сказал Ружицкий.

В праздничные дни количество маршруток и автобусов сократится на 30%. Вместо 736 единиц транспорта будут курсировать 516.