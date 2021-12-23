РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. В связи с открытием съезда с федеральной автодороги М-5 «Урал» (Новорязанское шоссе) на ул. Первомайскую в п. Чкалово в городском округе Люберцы изменились маршруты движения 3 автобусов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Замглавы администрации округа Александр Сорокин отметил, что с 22 декабря изменены схемы движения маршрутов №25 «Лыткарино (6-й мкрн) – Волкуша – ж/д станция Люберцы-1», №29 «Лыткарино (автостанция) – ж/д станция Томилино», №393к «Лыткарино – Люберцы – Москва (м. «Выхино»).

По его словам, это позволит сократить интервал движения, увеличить число рейсов и транспортную доступность для жителей поселка Чкалово.