РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Глава Люберец Владимир Ружицкий вместе с главным врачом Люберецкой областной больницы Дмитрием Семенцовым передал 16 медикам округа ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Награды вручили по указу президента РФ Владимира Путина за большой вклад в борьбу с коронавирусом.

«Второй год наши врачи отдают все свои силы, борясь с тяжелейшим недугом. Они спасают жизни люберчан, рискуя своим здоровьем и безопасностью близких. От всей души благодарю за ваш труд, профессионализм, верность выбранной профессии!» - сказал Ружицкий.

По словам Семенцова, награды получили 16 медицинских работников.