РИАМО - 23 дек. За прошедшие сутки в Московской области выявили 959 случаев заражения коронавирусом, наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в городском округе Пушкинский (93), Люберцах (86), Балашихе (83), Коломне (64) и Красногорске (56), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

44 случая заболевания коронавирусом за сутки выявили в Подольске, по 43 – в Талдомском округе и Солнечногорске, 34 – в Жуковском, 33 – в Серпухове, 32 – в Истре, 29 – в Воскресенске, по 28 – в Дмитровском округе и Мытищах, 23 – в Сергиево-Посадском округе, 20 – в Зарайске, по 17 – в Реутове и Шатуре.

По 14 случаев инфицирования подтвердили в Дзержинском и Домодедове, по 12 – в Рузском округе и Ивантеевке, по 10 – в Можайском округе, Клину, Лотошине и Ступине, 9 – в Луховицах, 8 – в Лобне, 7 – в Богородском округе, 6 – в Королеве, по 5 – в Раменском округе, Щелкове, Пущине и Серебряных Прудах.

По 4 новых случая Covid-19 зафиксировали в Волоколамском, Одинцовском и Ленинском округах, а также в Электрогорске и Дубне, по 3 – в Лосино-Петровском, Озерах, Фрязине и Химках, по 2 – в Орехово-Зуевском округе, Егорьевске и Краснознаменске, по 1 – в Наро-Фоминском округе, Звездном городке, Кашире, Павловском Посаде, Черноголовке и Электростали.

Ни одного случая заболевания за сутки не выявили в Бронницах, Власихе, Долгопрудном, Котельниках, Красноармейске, Лыткарине, Молодежном, Протвине, Рошале, Чехове и Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявлено 630 472 случая коронавирусной инфекции, скончался 11 701 пациент, выздоровели и выписались 573 555 человек.

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