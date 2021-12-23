РИАМО - 23 дек. В Серпухове 22 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное пуску котельной №33 мощностью 10,3 Гкал/ч. Объект реконструировали в рамках концессионного соглашения между ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» и городским округом, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра энергетики Подмосковья Ольга Роганова, первый замглавы администрации городского округа Олег Сотник, генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго МО» Вячеслав Васин.

«Работа по привлечению внебюджетных источников финансирования по заключению концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, организованная по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, позволила привлечь 19 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения Подмосковья», – сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

По его словам, до конца текущего года планируется заключить концессионные соглашения в городских округах Воскресенск, Клин, Солнечногорск и Сергиево-Посадский. Общий объем будущих инвестиций – 73,7 млрд руб.

Самарин подчеркнул, что привлекаемые инвестиции позволят обеспечить жителей бесперебойным теплом и горячей водой с ощутимым эффектом в части снижения расходов на оплату счетов за используемые ресурсы.

В ходе реконструкции на котельной №33 полностью заменили основное и вспомогательное оборудование. Установили 4 новых котла: 2 мощностью по 3,00 Гкал/ч, еще 2 – по 2,15 Гкал/ч. Также были заменены горелочные устройства, теплообменники, трубопроводы тепломеханической системы теплоснабжения и газораспределительные устройства.

Теперь котельная обеспечит надежное теплоснабжение 50 жилых домов, 3 социальных объектов и 7 коммерческих организаций.

Котельная №33 – это один из 16 объектов, построенных, реконструированных и модернизированных ООО «Газпром теплоэнерго МО» в рамках концессионных соглашений в городских округах Серпухов и Пушкинский. 15 котельных уже подают более чем 430 потребителям – это 261 жилой дом, 58 объектов социальной сферы.