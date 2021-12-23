РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 дек. В Щелкове за сутки выявили 5 новых случаев коронавируса, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 10 432 случая инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 959 случаев коронавируса.

В Московской области за все время пандеми подтверждено 630 472 случая инфицирования коронавирусом. Скончался 11 701 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 573 555 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>