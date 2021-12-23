РИАМО - 23 дек. Вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго отметил, что дизайнер Артемий Лебедев скорее всего избежит наказания за свое письмо с нецензурной бранью в адрес СК РФ, так как в нем он оскорбил не конкретного сотрудника, а ведомство в целом, сообщает Газета.ru.

Ранее Лебедев отправил в Следственный комитет письмо, в котором выражался матом в отношении сотрудников, вызвавших его на допрос после поста в Telegram о святых мощах.

«Объективная сторона здесь характеризуется оскорблением конкретного представителя органа власти. В данном случае оскорбление в целом не образует состава уголовного преступления. Поэтому, я думаю, по ст. 319 УК РФ привлечение к уголовной ответственности (Лебедева — ред.) будет невозможно», — уточнил адвокат.

Корчаго подчеркнул, что санкция данной статьи не предусматривает реального лишения свободы. Возможен только штраф в случае, если будут установлены все признаки преступления.

Ранее Лебедева вызвали в СК РФ для дачи объяснений по поводу его поста в Telegram о святых мощах. В нем дизайнер нецензурно отозвался о святых, в том числе упомянув Сергия Радонежского.

За такую выходку Лебедеву может грозить как уголовная, так и административная ответственность, если экспертиза обнаружит состав преступления.