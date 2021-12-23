РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 дек. Полиция подмосковной Балашихи призывает жителей округа быть бдительными во время новогодних праздников и сообщать о правонарушениях и преступлениях, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

В период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников в целях обеспечения правопорядка и безопасности на территории обслуживания МУ МВД России «Балашихинское» сотрудниками полиции будет осуществлен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на предотвращение преступлений и правонарушений, а также антиобщественных действий.

Полицейские призывают граждан выполнять требования законодательства о проведении публичных и массовых мероприятий, соблюдать правила поведения в общественных местах: не употреблять алкоголь; парковать автотранспорт в специально отведенных местах; не оставлять без контроля ценные вещи; выполнять законные требования правоохранителей. Особое внимание стражи порядка будут уделять охране общественных мест.

Обо всех правонарушениях и преступлениях просят незамедлительно сообщать по телефону дежурной части МУ МВД России «Балашихинское»: 8(495)524-35-17 или 112, а также по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66.