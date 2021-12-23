РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 дек. Благодаря вводу в эксплуатацию второй очереди строительства распределительного центра на территории кластера «PNK парк Домодедово» создано 2 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Объект будет сдаваться в аренду под размещение товаров для дома, дачи, ремонта и строительства. Площадь второй очереди составила 93 тыс. кв. м.

Данный объект сопровождал Центр содействия строительству при правительстве Московской области.

Вторая очередь распределительного центра была возведена за 5 месяцев. Ввод объекта в эксплуатацию позволил создать 2 тыс. рабочих мест в городском округе. Объем инвестиций составил порядка 3,5 млрд рублей.

В результате строительства всего распределительного центра в «PNK парк Домодедово» возведено 187 тыс. кв. м. В сумме было создано 4 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций составил около 11 млрд рублей. Срок строительства двух очередей занял около года.