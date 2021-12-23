РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Каталог архитектурной графики, в который вошли более 130 чертежей, представили в музее-усадьбе «Архангельское» подмосковного Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

По словам хранителя живописи и графики музея-усадьбы Марины Краснобаевой, выход в свет каталога – значимое событие для музея. Он стал возможен благодаря издательству «Кучково Поле», которое выиграло грант на эти цели. Работа над каталогом заняла около 3 лет.

«В основном в каталоге опубликованы архитектурные чертежи из нашей коллекции, представляющие постройки, которые находились на территории усадьбы в первой трети 19 века – то, что создавал Николай Борисович Юсупов», – сказала Краснобаева.

Она отметила, что в каталог вошли 139 предметов, в том числе земельные планы и планы Архангельского, которые показывают, как дворцово-парковый ансамбль, а также имение, включая близлежащие деревни, выглядели при Юсупове.

Хранитель подчеркнула, что князь-коллекционер каталогизировал свои коллекции. Специалисты полагают, что создание каталога архитектурной графики усадебного ансамбля было одним из последних его проектов, который владелец усадьбы не успел реализовать. Как правило, такие каталоги тиражировались и были известны не только в России, но и за ее пределами.

В музее продолжают это дело. Недавно вышел в свет каталог нидерландской живописи.