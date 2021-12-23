РИАМО - 23 дек. В Сибири – уникальная экосистема, а еще там проживают уникальные люди, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, поездки в Сибирь – это часть его жизни. Там он отдыхает с 2000-х годов.

«В Сибири мне тоже очень нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди. Золотой фонд России – это сибиряки, по своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом», – отметил Путин.

Так президент ответил на вопрос журналиста о месте, где он хотел бы жить за исключением Москвы и Питера.

Президент РФ Владимир Путин проводит в четверг 17-ю ежегодную конференцию с журналистами. Из-за пандемии коронавируса число журналистов на очном мероприятии ограничено. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пресс-конференция будет со свободной повесткой дня.

Ежегодная пресс‑конференция президента РФ Владимира Путина. Онлайн-репортаж

- Реформу по обращению с отходами в РФ реализуют быстрее запланированного. По мусороперерабатывающим и мусоросжигательным заводам, специализированным современным полигонам работа ведется темпами выше запланированного.

- В РФ рассмотрят вопрос о создании федерального центра эндопротезирования.В ходе ежегодной пресс-конференции журналист из Волгоградской области спросила главу государства про возможность строительства в регионе первого центра эндопротезирования.

- Программу расселения аварийного жилья продлят в РФ:

«Мы должны вытащить людей из этих трущоб, где они проживают. Что касается домов, которые взяты по ипотеке и уже признаны аварийными, тут нужно отдельно смотреть по качеству работ и людям помогать», - уточнил глава государства.

- 17 уголовных дел возбудили по фактам пыток в российских тюрьмах:

«17 уголовных дел возбуждено, они расследуются. <…> Свыше десятка уволенных (сотрудников ФСИН – ред.). И по ним идут уголовные дела», – сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

- Путин отметил низкий уровень интеграции РФ с Белоруссией. По его словам, стороны все же смогли достичь общего понимания темпов интеграции.

- Путин назвал Китай главным экономическим партнером России. По его словам, страны сотрудничают в высоких технологиях, авиации, космосе и множестве других сфер.

- Президент РФ считает каждое поколение умнее предыдущего. Путин подчеркнул, что с каждым поколением идет накопление информации.

- Постковидная диспансеризация в РФ пока не показывает хороших результатов – Путин. Он отметил, что система диспансеризации должна устойчиво работать вне каких‑либо ограничений.

- Путин предостерег об угрозе создания «Антироссии». Президент РФ подчеркнул, что страна должна понимать, как будет обеспечиваться ее безопасность.

- Путин: страны НАТО нагло обманули Россию в 90‑х годах. Президент заявил, что никакого движения альянса на восток быть не должно.

- Более 100 преступлений предотвратили в школах РФ в последнее время. Именно из‑за происшествий в школах появляются требования для «приземления» социальных сетей и платформ, сказал президент.

- Президент РФ прокомментировал повышение ЦБ ключевой ставки. Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ.

- Президент объяснил высокую смертность от коронавируса в России. По его мнению, главная причина кроется в низком уровне коллективного иммунитета.

- Путин о Навальном: представьте доказательства его отравления. Вопрос об отравлении блогера президенту задал журналист ВВС в ходе ежегодной пресс-конференции.

- Путин пояснил смысл закона об иноагентах. Он отметил, что в США предусмотрена уголовная ответственность даже в случае, если организацию закрыли.

- Путин выступил против преследования противников вакцинации от коронавируса. По мнению главы государства, антиваксерам следует «терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер».

- Путин заявил, на поддержку россиян в пандемию выделили 4,5 трлн рублей.

- Путин считает, что в пандемию Covid‑19 главы регионов РФ проявили себя ответственно.

По нашему пути пошли многие страны, мы первые сказали, что страна большая. Ситуация в разных регионах разная, по-разному складывается. Поэтому при общем руководстве со стороны федерального центра была создана правительственная комиссия. Поэтому нам нужно было отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе.

- В условиях коронавирусного кризиса основными драйверами роста экономики являются забота о населении, развитие инфраструктуры и производительность труда, сообщил президент России Владимир Путин.

- Расходы по системе ОМС в РФ составят 4 трлн руб в 2022 г.

- В этом году Россия достигла рекордного показателя по строительству, в стране возвели 90 млн кв. м недвижимости. Такой результат достигнут впервые в новейшей истории России.

- Коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции в России составляет 59,4%, сообщил президент страны Владимир Путин.

- Путин оценил готовность экономики России к коронавирусному кризису. Российская экономика оказалась более подготовленной к вызовам кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией, чем в других странах, сообщил президент РФ.