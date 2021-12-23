РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Глава Люберец Владимир Ружицкий в ходе участия в заседании Высшего совета в правительстве Московской области рассказал о стабилизации экономики в городском округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам Ружицкого, в Люберцах удалось восстановить работу промышленных и торговых предприятий.

«Мы сохранили положительную динамику в основных финансовых вопросах. Все это стало возможным благодаря поддержке региональных властей и личной инициативе главы региона. Отдельное спасибо – нашим жителям. За их неравнодушие и любовь к своей малой Родине», – сказал Ружицкий.

В рамках мероприятия губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги года.

«Хотелось бы поблагодарить всех, кто работает в нашей команде. Нас всех объединяет то, что мы работаем на Московскую область, для наших жителей и обязаны принимать решения. В 2014-м мы провозгласили идеологию лидерства, сформулировали 7 принципов, каждый из которых остается актуальным. Подчеркну, что ни идеология, ни принципы с течением времени не меняются. Это базис наших взаимоотношений и подхода к делу. Я надеюсь, что наши мозговые штурмы, общение, открытость помогают внедрять очень смелые, важные трансформации. 2022 год – время для новых решений», – отметил Воробьев.