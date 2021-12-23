РИАМО - 23 дек. На Сокольнической линии московского метро начали курсировать фирменные поезда «Мои документы», их можно будет увидеть в течение 6 месяцев, сообщает оперштаб.

Запуск тематических поездов приурочен к десятилетию создания центров госуслуг «Мои документы». Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на стенах вагонов поездов изображены сотрудники этих учреждений, их рассказы о своих мечтах в детстве и начале работы в центрах госуслуг.

«Практически не осталось тех, кто помнит, как было раньше — очереди, неудобные кабинеты, куча разных офисов ведомств для получения одной стандартной справки по всему городу. Сейчас для нас уже стали нормой не только комфортные пространства в каждом районе, вежливые сотрудники, единый график работы без выходных и быстрое получение необходимых документов. «Мои Документы» стали эталоном клиентоориентированности», – отметила Ракова.

По словам заммэра, посетители офисов могут быстро получить необходимые услуги в комфортных пространствах каждого района столицы.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил символичность того, что передовые и первые в сфере оказания госуслуг «Мои документы» будут ездить по первой линии столичного метрополитена.

«Уверен, что тематический поезд будет интересен многим москвичам — ведь все мы пользуемся услугами центров «Мои документы», а теперь сможем узнать о новых функциях, которые предоставляют МФЦ и найти для себя много полезной информации», — добавил Ликсутов.

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