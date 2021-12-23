РИАМО - 23 дек. В городском округе Красногорск Московской области избран глава муниципального образования, им стал Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики региона.

В муниципалитете в четверг прошло заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Дмитрий Волков.

В соответствии с действующим законодательством глава городского округа избирается советом депутатов из числа кандидатов, которые были представлены конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Дмитрий Волков работал на должности главы городского округа Кашира с мая 2020 года по ноябрь 2021 года. В ноябре он стал временно исполняющим полномочия главы городского округа Красногорск.