РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Регистрационно-экзаменационное отделение отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в праздничные дни будет работать по измененному графику, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В период праздников будет осуществляться дополнительный прием жителей по вопросам регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских прав. Так, прийти можно 31 декабря с 09:00 до 15:00, а также 4, 5, 6, 8 января с 09:00 до 18:00.

Для регистрации автомобиля, замены или выдачи водительского удостоверения можно оставить заявку на портале госуслуг. Необходимо заполнить несколько заявлений и собрать перечень указанных документов.

Там же можно оплатить соответствующие госпошлины за оказание необходимых услуг. Оплата установленных сборов и платежей также будет возможна в кассах, расположенных в отделе ГИБДД.