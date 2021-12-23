РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Подольская спортсменка Екатерина Ершова взяла бронзу на XXVIII первенстве России по кудо, сообщил исполнительный директор Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики (АССК) Александр Горпинко.

Клуб единоборств «Титан» при АССК «Кузнечики» принял участие в первенстве России по кудо. Турнир собрал более 400 спортсменов со всех уголков страны.

Подольская спортсменка Екатерина Ершова заняла 3-е место. Она выиграла 3 поединка и лишь в 1 уступила решением судей.

Горпинко поздравил спортсменку с бронзой и пожелал новых побед.