РИАМО - 23 дек. В 2022 году планируется обеспечить жильем 834 ребенка-сироты из Подмосковья. Регион занимает второе место в Центральном федеральном округе по выдаче квартир детям-сиротам, сообщил журналистам председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«В этом году мы предоставляем 785 жилых помещений нашим детям-сиротам и в следующем году это число должно вырасти до 834. 2,6 млрд рублей мы тратим на эти цели только в 2021 году, а в следующем году планируется увеличить эти выплаты», - сказал Голубев.

Он обратил внимание, что в некоторых муниципалитетах Подмосковья строится недостаточное количество нового жилья и отмечается нехватка вторичного жилья. При этом дети, которые должны быть обеспечены жильем в этих муниципалитетах, сталкиваются с трудностями в его приобретении при выходе на конкурсы и аукционы.

Голубев отметил, что решение этой проблеме было найдено – жилье детям-сиротам будет приобретаться не только в границах их муниципалитета, но и в ближайших к нему муниципальных образованиях. Такой подход уже опробовали на муниципалитетах с численностью жителей до 50 тыс. человек.

Также будет доработан вопрос с субвенциями, выделяемыми регионом муниципалитетам для покупки жилья детям-сиротам на аукционах. Теперь муниципалитеты смогут обеспечивать жильем детей-сирот без проведения конкурсов и аукционов.