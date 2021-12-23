РИАМО – 23 дек. Министерство жилищной политики Московской области выдало ООО «АРХБУМ-УПАК» (входит в австрийскую группу компаний Pulp Mill Holding GmbH, производит бумажные пакеты) разрешение на реконструкцию объектов, расположенных в Коломне, сообщает пресс-служба ООО «АРХБУМ-УПАК».

Как пояснил директор по инвестициям холдинга Владимир Крупчак, компания приобрела недвижимость с целью организации на новом месте единого современного производственного комплекса площадью около 8 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций первой очереди строительства оценивается в 1,5 млрд руб.

В данный момент годовой выпуск продукции ООО «АРХБУМ-УПАК» составляет около 70 млн бумажных пакетов. «АРХБУМ-УПАК» специализируется на выпуске бумажных крафт-пакетов шириной от 140 до 540 мм с кручеными и плоскими ручками. Вся продукция компании сертифицирована.

После переезда на новую площадку и монтажа дополнительного оборудования производительность компании возрастет до 120 млн ед. экоупаковки в год. В настоящий момент на предприятии трудятся 110 человек. Осенью 2022 г. штат сотрудников увеличится до 170 работников.

Развивая стратегию вертикальной интеграции группы, включающую выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, Pulp Mill Holding принял решение о расширении бизнес-направления «Бумажные пакеты» в силу высокой востребованности продукции, не наносящей вреда окружающей среде.

В настоящее время в клиентскую базу ООО «АРХБУМ-УПАК» входят ведущие отечественные и зарубежные сетевые компании, в частности McDonald’s, KFC, Adidas, «Снежная Королева», «Лента», «ВкусВилл», «Мираторг» и многие др.

Продукция поставляется в Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа России. Экспортные поставки осуществляются в Германию, Армению, Белоруссию и Азербайджан.

«У «АРХБУМ-УПАК» есть ряд преимуществ, одно из которых - собственное чистоцеллюлозное FSC-сертифицированное сырье производства Архангельского ЦБК (код лицензии товарного знака - FSC-С002853) - белая и небеленая крафт-бумаги и картон, обладающие отличными физико-механическими свойствами. Такой ресурсной базы сейчас нет ни у одного российского игрока», - подчеркнул Крупчак.

Новый завод «АРХБУМ-УПАК» будет иметь статус «экопроекта». В цикле производства компания намерена использовать только сырье из ответственных источников. Все бумажные отходы будут использоваться в качестве вторичного сырья для картона и бумаги предприятиями, входящими в группу Pulp Mill Holding, тем самым обеспечивая замкнутый цикл обращения с отходами.

В компании подчеркнули, что производителям бумажных пакетов необходимы меры господдержки не только в силу альтернативности пластиковой упаковке, но и в силу лидерства целлюлозно-бумажной промышленности в части циклической экономики: отрасль имеет большой потенциал благодаря уникальным свойствам бумаги и картона (возобновляемость, нетоксичность, легкость в переработке, использование современных технологий).