РИАМО - 23 дек. Мособлдума подготовила поправки в федеральный законопроект о QR-кодах и направила их в Госдуму. Поправки сформированы так, чтобы соблюсти права максимального числа категорий граждан при доработке закона ко II чтению, сообщил журналистам председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Были учтены интересы тех граждан, которые переболели бессимптомно, они должны автоматически получать этот документ – паспорт здоровья, QR-код, который им открывает доступ во все общественные места. Мы предлагаем расширить перечень общественных организаций, которые будут доступны для наших граждан», - сказал Голубев.

Он объяснил, что в числе мест, доступных к посещению без QR-кода, должны быть не только продуктовые магазины и аптеки, но и ряд других необходимых организаций, таких как МФЦ, религиозные учреждения и прочие.

Также было предложено усовершенствовать порядок выдачи QR-кодов военнослужащим. Кроме того, при выдаче всем гражданам QR-кодов Мособлдума рекомендует учитывать не показатель количества антител к коронавирусу у человека, а само их наличие.

«Я считаю, что поправки, которые мы отработали, очень важные и учитывают рациональные предложения абсолютного большинства граждан, которые к нам поступили», - подчеркнул Голубев.

Он добавил, что в I чтении законопроекта о QR-кодах Госдума учла абсолютное большинство предложений и голосов граждан, предоставленных парламентом Подмосковья.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>