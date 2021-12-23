РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В Подольске на улице Орджоникидзе автобус врезался в «Газель» с металлической будкой, транспортное средство после удара влетело в забор и снесло его, сообщили «РИАМО в Подольске» в правоохранительных органах.

Очевидцы рассказали, что в четверг около 7:00 на ул. Орджоникидзе водитель «Газели» притормозил, чтобы пропустить пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Сзади в него врезался в автобус. Пассажирам маршрута №435 «м. «Лесопарковая» - Кутузово» пришлось пересаживаться в другой автобус.

«Пострадавших нет», - отметили в правоохранительных органах.