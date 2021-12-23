РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 дек. В этом году в филиалах Щелковской областной больницы появились новые аппараты УЗИ, кольпоскопы, офтальмологическое оборудование, коагуляторы, дефибрилляторы, электрокардиографы, холодильники, физиотерапевтическое и лабораторное оборудование, сообщается на сайте администрации городского округа.

В Щелковском отделении Мытищинского филиала Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера состоялось открытие рентген-кабинета. Врачи смогут проводить диагностику заболевания, что позволит эффективнее бороться с распространением туберкулеза.

Кроме того, отремонтирован фасад здания подстанции скорой медицинской помощи. Ремонт в здании стационара филиала №1 ЩОБ на Краснознаменской закончится в ближайшее время.