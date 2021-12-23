РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. На территории жилого комплекса «Пироговская Ривьера» в деревне Пирогово городского округа Мытищи построили и ввели в эксплуатацию детский сад на 225 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Соответствующее разрешение было выдано министерством жилищной политики региона. Учреждение возвели в рамках утвержденного проекта планировки территории и соглашения о реализации инвестиционного проекта на средства инвестора – ООО «Специализированный застройщик «КомфортИнвест».

Трехэтажный детский сад рассчитан на 9 групп. Помещения для самых маленьких воспитанников – от 3 до 4 лет – разместились на первом этаже, для детей постарше – на втором и третьих этажах соответственно. В здании оборудовали пищеблок, физкультурный зал с инвентарной и комнатой̆ тренера, зал для музыкальных занятий, медицинский кабинет, помещения для проведения кружковых уроков.

На прилегающей территории расположились 9 оснащенных теневыми навесами площадок, 2 площадки для занятий физкультурой и площадка для изучения правил дорожного движения. Игровое оборудование полностью соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

В настоящий момент идет передача детского сада в муниципальную собственность. Открытие учреждения позволит создать 46 рабочих мест в городском округе.